شكرا لمتابعة خبر عن تكريم محمد الجعيب بعد إنقاذه لأسرة الشهري من حادث مروع.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن المواطن محمد الجعيب البجادي من مركز وادي بن هشبل بإنقاذ حياة اربعة اطفال كادوا يفارقون الحياة لولا لطف الله ثم انقاذه لهذه العائلة.

وتعود تفاصيل الحادثه بعد تفاجأ المواطن محمد الجعيب البجادي بوجود حادث امامه على طريق الرين- الرياض قبل 3 اشهر تقريباً عباره عن ارتطام سيارة مواطن محمد عبدالله جابر الاثربي الشهري وبرفقتة زوجته واربعة من ابناءه بسيارة نقل ثقيل من الخلف حيث اسفر الحادث عن وفاة الزوجه واحتجاز السائق والاطفال داخل المركبه.

حيث قام محمد الجعيب بعد توقفه عند الحادث باسعاف الاب ونقل الاطفال الى مستشفى الرين ومرافقته للاطفال لمدة يوم واحد باحد المستفشيات بمحافظة المزاحميه حتى تمكن اقاربهم من الوصول اليهم من مىكز اثرب.

وهذا الموقف انما بدل على الفزعة والنخوة من المواطن “البجادي” وان هذه صفة متأصلة في المجتمع السعودي، وهي قيم شهدت لها مواقف الشجاعة ونيل الأجر العظيم من الله.

وبيّن الجعيب ان هذا الموقف يتطلب على كل مواطن سعودي له شيم ان يبادر بمثل هذه المواقف المتأصلة من عاداتنا وتقاليدنا الاسلاميه والمجتمعيه.

ومن هذا المنطلق والموقف البطولي والجميل المحفوظ لدى القبائل اقامت قبيلة ال محجوبه أثرب بني شهر من محافظة بارق مركز أثرب بإقامة مناسبه وتكريم للبطل محمد بن سعيد الجعيب البجادي وجماعته قبل أمس بمحافظة بارق على موقفه البطولي.