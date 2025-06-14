شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: الأحساء ضمن أعلى 3 مناطق في درجات الحرارة على مستوى العالم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن الأحساء ضمن أعلى 3 مناطق في درجات الحرارة على مستوى العالم اليوم السبت 2025/6/14.

وقال الدكتور خالد الزعاق، عبر حسابه على منصة إكس: “أعلى ثلاث درجة حرارة سجلت في العالم خلال 24 ساعة الماضية تحت الظل: جاكو أباد في باكستان 49.5، جانجاناجار في الهند 49.4، الأحساء في السعودية 49”.

وأوضح الزعاق، أن درجات الحرارة الموجودة في السيارات بالأماكن العامة هي تقريبية وليست دقيقة، والدقيقة هي التي تؤخذ حسب المعايير العالمية.