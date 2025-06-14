شكرا لمتابعة خبر عن مختص: تأجيل الاختبارات لما بعد العيد ضغط الطلاب وكان الأنسب إنهاؤها قبله.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الدكتور محمد العامري، المستشار التربوي، أن قرار إجراء الاختبارات النهائية بعد إجازة عيد الأضحى قد لا يكون في مصلحة الطالب من الناحية النفسية والتنظيمية، مشيرًا إلى أن وضع روزنامة التعليم يتم قبل سنوات، مما قد يجعلها غير متوافقة مع المتغيرات والأحداث المستجدة.

وبيّن العامري أن توقيت الاختبارات بعد عطلة العيد يشكل عبئًا إضافيًا على الطلاب، خاصة في ظل أجواء الاحتفالات وصعوبة العودة إلى أجواء التركيز مباشرة بعد الإجازة.

وأضاف أن المملكة تشارك في عدد من الفعاليات والمسابقات الرياضية المهمة خلال هذه الفترة، ما قد يشتت انتباه الطلاب ويؤثر على استعدادهم الذهني.

وأكد أن إنهاء الاختبارات قبل العيد كان سيمنح الطلاب فرصة للاحتفال دون قلق، كما يُسهم في خفض التوتر النفسي الذي يرافق عادة فترة الامتحانات.