شكرا لمتابعة خبر عن راشد المطوع: حضور المرأة للمساجد لتلقي العلم عن قرب أنفع لها ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الشيخ الدكتور راشد المطوع على أفضلية حضور المرأة للدروس وتلقيها العلم في المساجد.

وقال المطوع خلال حديثه في قناة الرسالة: “حضور المرأة للمساجد لتلقي العلم عن قرب أنفع لها، وأحضر لقلبها، وكذلك معين لها على الاستمرار في ذلك”.

وأضاف أن بعض الأخوات قد يتعثرن في الذهاب للدروس ويمكنهن الاستعانة بمسجلات ومواد مسجلة وغيرها.

وأشار الشيخ إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحاضر النساء ويخصص لهن شيئًا من الموعظة، وهذا دلالة على أن السيدات يستمعن للعلماء والخطباء والمتحدثين.