شكرا لمتابعة خبر عن طيار : الطائرة الهندية لم تصطدم بشيء والانفجار حدث بعد سقوطها ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الطيار المدني الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي أن لجان الشركة المصنعة للطائرة الهندية تعمل على كشف ملابسات الحادث وأسباب سقوط الطائرة. لذا، ليس من المهنية توقع الأسباب قبل ظهور نتائج التحقيق الرسمية، فهذا من اختصاص الشركة المشغلة، والشركة المصنعة، والجهات المختصة.

وقال الغامدي في حديثه ببرنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية إن هناك أسبابًا كثيرة قد ترجح سقوط الطائرة، مشيرًا إلى أن الطائرة الهندية كانت تحمل أكثر من 60 طنًا من الوقود ولذلك انفجرت فور سقوطها.

وأضاف الغامدي أن الطقس كان جيداً وقت إقلاع الطائرة، ولا نستطيع الجزم بالأسباب، مؤكداً أن الطائرة الهندية لم تصطدم بأي شيء والانفجار حدث بعد سقوطها، ونتائج التحقيق ستكشف سبب السقوط.

ونوه الطيار بأن أغلب الناجين دائماً من حوادث الطيران يكونون في خلف الطائرة أو ذيلها لأنه لا يحتوي على وقود أو أشياء قابلة للاشتعال.