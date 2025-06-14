شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الرقابة النووية: المستويات الإشعاعية في المملكة طبيعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت هيئة الرقابة الإشعاعية والنووية في المملكة أن مستويات الإشعاع في البلاد ضمن المعدلات الطبيعية، مشيرة إلى أنها تواصل استقراء تأثيرات أي طوارئ نووية محتملة على المملكة بشكل استباقي.

وأضافت أن تقنيات تحلية مياه البحر المستخدمة في المملكة تعمل على إزالة ملوحة المياه وما قد يكون معها من مواد مشعة، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي آثار في المياه المنتجة، إلا أن الإجراءات الوقائية الاستباقية تشمل تكثيف مراقبة جودة المياه بشكل دوري لضمان أعلى درجات السلامة.