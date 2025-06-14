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خادم الحرمين الشريفين يوجه بتسهيل كافة احتياجات الحجاج الإيرانيين حتى عودتهم لوطنهم

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خادم الحرمين الشريفين يوجه بتسهيل كافة احتياجات الحجاج الإيرانيين حتى عودتهم لوطنهم

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الرياض - علي القحطاني - نظرًا للظروف الجارية التي تمر بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وزارة الحج والعمرة بتسهيل كافة احتياجات الحجاج الإيرانيين وتوفير جميع الخدمات لهم، حتى تتهيأ الظروف لعودتهم إلى وطنهم وأهليهم سالمين إن شاء الله.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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