وزير الخارجية ونظيره البريطاني يناقشان آخر المستجدات في المنطقة

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة البريطانية لندن اليوم، وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ديفيد لامي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.