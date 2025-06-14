السعودية | “مسالخ القطيف” تستقبل 6086 أضحية خلال أيام عيد الأضحى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبلت مسالخ محافظة القطيف المتضمنة مسلخ القطيف المركزي ومسلخ العيد ومسلخ رأس تنورة خلال أيام عيد الأضحى، (6086) أضحية، شملت (5108) من الضأن و(906) من الماعز و(6) من الإبل و(66) من الأبقار، وذلك ضمن خطة تشغيلية متكاملة يشرف عليها قسم الأسواق والمسالخ بالمكتب.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف المهندس محمد الأصمخ، أن المسالخ نفذت خطة قسم الأسواق والمسالخ بالمكتب، المتضمنة للأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية؛ بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ، ورفع الطاقة الاستيعابية بها، لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين؛ بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال وجود الأطباء البيطريين والمساعدين البيطريين والمراقبين الصحيين، والتأكد من صحة العاملين بوجود الشهادات الصحية، إضافة إلى متابعة البيئة النظيفة بالمسالخ.

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