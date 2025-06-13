السعودية | الشؤون الإسلامية تواصل توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من المصاحف الشريفة على الحجاج المغادرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك بعد إتمامهم مناسك حج 1446هـ.

وتتضمن الهدية مصاحف من مختلف الأحجام، إضافة إلى نسخ تحتوي على ترجمات معاني القرآن الكريم بعدد من اللغات العالمية، حرصًا على وصول هذه الهدية المباركة إلى الحجاج من مختلف الجنسيات، عبر صالة الحجاج، والصالة الشمالية، وصالة رقم (1) في المطار.

وتنفذ خطة التوزيع وفق جدول زمني منظم يشمل جميع الرحلات المغادرة، بمشاركة عدد من منسوبي ومنسوبات الوزارة، وعلى مدار الساعة، بما يضمن إيصال الهدية بسلاسة ويسر في أجواء تعكس حسن الختام لهذه الرحلة الإيمانية.

وتجسد هذه المبادرة الكريمة عناية القيادة الرشيدة -أيدها الله- بكتاب الله العزيز، وحرصها على توديع ضيوف الرحمن بأسمى الهدايا، في امتداد لما حظي به الحجاج من رعاية واهتمام منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، تأكيدًا لرسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، ورعاية شؤون الحجاج بأعلى المعايير.

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