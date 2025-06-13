اخبار السعوديه

السعودية | سمو وزير الخارجية يناقش مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الهجوم الإسرائيلي على إيران

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

  • السعودية | سمو وزير الخارجية يناقش مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الهجوم الإسرائيلي على إيران 1/2
  • السعودية | سمو وزير الخارجية يناقش مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الهجوم الإسرائيلي على إيران 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سمو وزير الخارجية يناقش مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الهجوم الإسرائيلي على إيران والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

وجرى خلال الاتصال مناقشة التطورات في المنطقة لاسيما الهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يشكل تصعيدًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا