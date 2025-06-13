شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح أهمية عزل السقف في تقليل درجة حرارة الغرف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، أهمية عزل السقف في تقليل درجة حرارة الغرف.

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس: “يُعد السقف أحد أبرز مصادر تسرب الحرارة إلى داخل المباني، لا سيما في الطوابق العلوية”.

وتابع: “فبحسب الدراسات، يُسهم السقف وحده بما نسبته 50 إلى 60% من إجمالي انتقال الحرارة من الخارج إلى الداخل، وذلك في حال عدم وجود عزل حراري فعّال”.

وأضاف: “عند البناء: استثمار ذكي في الراحة والتوفير، إذا كنت في مرحلة البناء، فإن عزل السقف حراريًا بمواد حديثة ومعتمدة يُعد من أفضل القرارات طويلة الأمد”.

وأشار المسند إلي أن عزل السقف يقلل استهلاك أجهزة التكييف، ويخفض فاتورة الكهرباء، ويرفع من مستوى الراحة الحرارية داخل المنزل.

وأكمل: “أما بعد البناء: فهناك حلول ذكية ومجانية، إذا لم يُعزل السقف أثناء التشييد، فهناك وسائل تقليدية منها:

استخدام سعف النخيل:

صفّ السعف على سطح المنزل بكثافة ليمنع وصول أشعة الشمس المباشرة، قد يساهم ذلك في خفض درجة الحرارة داخل الغرفة بما يصل إلى 5 درجات مئوية.

واختتم: “حل بسيط، منخفض التكاليف، وصديق للبيئة، استخدام الأشرعة (الشراع):يُركب فوق السطح لتظليله، ويمنع الإشعاع المباشر عن الخرسانة، أثبت فعاليته في تجارب قمت بالإشراف عليها، ويُعتبر خيارًا مناسبًا للمناطق الحارة”.