شكرا لمتابعة خبر عن ‎تدخل عاجل ينقذ حياة حاجة عراقية بمدينة الملك سلمان الطبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أسهمت بروتوكولات نظام الرعاية العاجلة- أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي-، في نجاح الفرق الطبية بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة في إنقاذ حياة حاجة عراقية، بعد تعرضها لنزيف دماغي حاد.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن التقييم الإكلينيكي والأشعة التداخلية أظهرت وجود تمزق في الشرايين، مما استدعى تدخل عاجل من الفريق الطبي، وبعد استقرار الحالة، أُجريت عملية تداخلية دقيقة باستخدام تقنية الملفات الحلزونية (Coiling)، نفذها فريق الأشعة التداخلية العصبية بكفاءة عالية، مما أسهم في تأمين التمزق ومنع أي مضاعفات تهدد حياة المستفيدة.

وأضاف التجمع أنه -بفضل الله-، ثم بجهود الكوادر الطبية المتكاملة استعادت الحاجة وعيها الكامل دون تسجيل أي عجز عصبي جديد، لتبدأ مرحلة إعادة التأهيل استعدادًا لعودتها إلى بلدها بسلام.

ولفت التجمع إلى أن هذه الحالة تُعد من أكثر الحالات العصبية تعقيدًا، حيث تعكس مستوى الجاهزية العالية والتكامل بين التخصصات الطبية المختلفة في مدينة الملك سلمان الطبية، ضمن منظومة تجمع المدينة المنورة الصحي، لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم رعاية متقدمة في أدق الظروف الصحية.