الأحد المقبل.. بدء اختبارات نهاية العام الدراسي

يعود يوم الأحد المقبل طلاب التعليم العام للمقاعد الدراسية، حيث ستعقد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث الدور الأول والدور الثاني والمتوقع تخرجهم لجميع الصفوف، خلال الفترة من التاسع عشر من شهر ذي الحجة وحتى الأول من محرم المقبل ..الموافق الخامس عشر من يونيو الجاري وحتى السادس عشر من نفس الشهر.
وسيؤدي الطلاب الاختبارات النهائية ضمن اليوم الدراسي حسب تقويم وزارة التعليم. وكان الطلاب قد أدوا الاختبارات الشفوية والعملية قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.
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