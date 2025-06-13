اخبار السعوديه

القبض على مواطن لحيازته عملات قديمة وعرضها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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  • القبض على مواطن لحيازته عملات قديمة وعرضها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي 1/3
  • القبض على مواطن لحيازته عملات قديمة وعرضها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي 2/3
  • القبض على مواطن لحيازته عملات قديمة وعرضها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي 3/3

وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان هاتفيًا الهجوم الإسرائيلي على إيران وتداعياته الإقليمية

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، بوزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا.وجرى خلال...

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وزير الخارجية ونظيره النرويجي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث إيدي. وبُحثت...

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وزير الخارجية ونظيره البريطاني يناقشان آخر المستجدات في المنطقة

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة البريطانية لندن اليوم، وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في...

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ذبح ومعالجة أكثر من 820 ألف رأس من الأضاحي خلال موسم الحج

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الأحد المقبل.. بدء اختبارات نهاية العام الدراسي

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نجاح أول عملية تصغير معدة بالمنظار لزارع كلى على مستوى المنطقة

نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، في إجراء عملية تصغير للمعدة باستخدام المنظار الداخلي، لمريض خضع سابقًا...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png16 ذو الحجة 1446 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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