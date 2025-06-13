القبض على مواطن لحيازته عملات قديمة وعرضها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان هاتفيًا الهجوم الإسرائيلي على إيران وتداعياته الإقليمية
أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، بوزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا.وجرى خلال...
وزير الخارجية ونظيره النرويجي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث إيدي. وبُحثت...
وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء فلسطين التطورات الأخيرة في المنطقة وتداعياتها
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد...
وزير الخارجية ونظيره البريطاني يناقشان آخر المستجدات في المنطقة
التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة البريطانية لندن اليوم، وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في...
ذبح ومعالجة أكثر من 820 ألف رأس من الأضاحي خلال موسم الحج
اختتم مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي) أعماله التشغيلية لموسم حج 1446هـ، محققًا إنجازًا استثنائيًا...
الأحد المقبل.. بدء اختبارات نهاية العام الدراسي
يعود يوم الأحد المقبل طلاب التعليم العام للمقاعد الدراسية، حيث ستعقد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث الدور الأول والدور...
نجاح أول عملية تصغير معدة بالمنظار لزارع كلى على مستوى المنطقة
نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، في إجراء عملية تصغير للمعدة باستخدام المنظار الداخلي، لمريض خضع سابقًا...
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