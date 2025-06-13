القبض على مواطن لحيازته عملات قديمة وعرضها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان هاتفيًا الهجوم الإسرائيلي على إيران وتداعياته الإقليمية أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، بوزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا.وجرى خلال... لندن : لندن : دوت الخليج 17 ذو الحجة 1446 هـ 17 ذو الحجة 1446 هـ وزير الخارجية ونظيره النرويجي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث إيدي. وبُحثت... لندن : دوت الخليج لندن : دوت الخليج 17 ذو الحجة 1446 هـ 17 ذو الحجة 1446 هـ وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء فلسطين التطورات الأخيرة في المنطقة وتداعياتها تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد... لندن واس لندن واس 17 ذو الحجة 1446 هـ 17 ذو الحجة 1446 هـ وزير الخارجية ونظيره البريطاني يناقشان آخر المستجدات في المنطقة التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة البريطانية لندن اليوم، وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في... لندن : واس لندن : واس 17 ذو الحجة 1446 هـ 17 ذو الحجة 1446 هـ ذبح ومعالجة أكثر من 820 ألف رأس من الأضاحي خلال موسم الحج اختتم مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي) أعماله التشغيلية لموسم حج 1446هـ، محققًا إنجازًا استثنائيًا... منى: دوت الخليج منى: دوت الخليج 17 ذو الحجة 1446 هـ 17 ذو الحجة 1446 هـ الأحد المقبل.. بدء اختبارات نهاية العام الدراسي يعود يوم الأحد المقبل طلاب التعليم العام للمقاعد الدراسية، حيث ستعقد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث الدور الأول والدور... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 16 ذو الحجة 1446 هـ 16 ذو الحجة 1446 هـ نجاح أول عملية تصغير معدة بالمنظار لزارع كلى على مستوى المنطقة نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، في إجراء عملية تصغير للمعدة باستخدام المنظار الداخلي، لمريض خضع سابقًا... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 16 ذو الحجة 1446 هـ 16 ذو الحجة 1446 هـ

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