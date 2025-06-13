السعودية | سمو وزير الخارجية ووزير الخارجية الكويتي يبحثان هاتفيًا الهجوم الإسرائيلي على إيران وتداعياته الإقليمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، بمعالي وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا.

وجرى خلال الاتصال بحث الهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتداعياته الإقليمية، وأهمية تهدئة الأوضاع وحفظ الأمن في المنطقة.

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