شكرا لمتابعة خبر عن شاب يكشف عن محتويات مستودع مغلق منذ 30 عامًا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دخل شاب إلى مستودع مغلق منذ أكثر من 30 عامًا بعد وفاة صاحبه، ووثق من خلال مقطع فيديو حالة المكان وما يحتويه من مقتنيات قديمة تعود لعقود مضت، وسط أجواء يغطيها الغبار والبناء المتهالك.

وأظهر الفيديو عددًا من الأغراض التي كانت شائعة في الماضي، مثل سيارة مرسيدس قديمة، وتلفزيون كلاسيكي، و”ترمس” وفناجيل تقليدية، بالإضافة إلى جهاز ألعاب “سيقا” لا يزال بكرتونه الأصلي، ودفاية غاز، وغسالة “الغزال”، ومكنسة حديدية قديمة، وغيرها من المقتنيات التي تعود للماضي.