شكرا لمتابعة خبر عن مطار الملك عبدالعزيز يوجه تنبيها للمسافرين للدول المتأثرة بتعليق الطيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه مطار الملك عبدالعزيز الدولي نبيها للمسافرين للدول المتأثرة بإغلاق المطارات الجوية.

وشدد المطار، في تنبيه أصدره اليوم، على المسافرين إلى الدول المتأثرة بإغلاق المجالات الجوية بضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران المعنية قبل التوجه إلى المطار، وذلك للتحقق من آخر مستجدات رحلاتهم تفادياً لأي تأخير أو تغيير غير متوقع.

وأرجعت سبب هذا الاجراء نظراً للأحداث الراهنة التي تشهدها بعض دول المنطقة.

يذكر أن العراق والأردن وسوريا وإيران أعلنت اليوم إغلاق المجال الجوي بشكل مؤقت، وسط تصاعد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، والمخاوف من اتساع رقعة المواجهات العسكرية في المنطقة.