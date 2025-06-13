شكرا لمتابعة خبر عن مواطن‬⁩ يحول مكانًا في أرضه إلى مجلس مفتوح لاستضافة المسافرين منذ 10 سنوات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لفتة طيبة تعكس أصول الضيافة وكرم السعوديين المتعارف عليه، حول مواطن من أهالي محافظة ⁧‫طبرجل‬⁩ شمال ⁧‫المملكة‬ مكانًا في أرضه إلى مجلس مفتوح يستضيف فيه المسافرين منذ 10 سنوات.

وقال المواطن خالد الشراري :”عودنا الوالد أن نكرم الضيف ، فمنذ عشر سنوات نستقبل الضيوف بكل ترحاب في هذا المكان الذي خصصناه لاستقبال المسافرين للراحة من عناء السفر”٠

وأضاف” نقدم القهوة والتمر على مدار ٢٤ ساعة داخل المكان الذي خصصناه لضيافة عابر السبيل والمسافر ، حتى إن هذا المكان يحتضن أهل المنطقة كذلك “٠