السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض, كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية خاصة على الأجزاء الساحلية منها, في حين لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 48 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة, وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة, وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-28 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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