شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: هدفنا علاج الطفل محمد حجازي وتجميل العين وتوعيته بحالته الطبية..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الطبيب صالح الراشد، استشاري الجراحات التجميلية في مستشفى الملك خالد التخصصي، إن الطفل الفلسطيني محمد حجازي تعرض لانفجار في عينه نتيجة إصابته بمخلفات قصف إسرائيلي، مما أدى إلى فقدان بصره بالكامل، موضحًا أن حالته معقدة.

وأضاف الراشد خلال حديثه لقناة الإخبارية: “هدفنا علاجه وتجميل العين قدر المستطاع بحيث لا يدري أحد أنه أصيب بشيء، ويستطيع أن يكمل حياته بصورة طبيعية مع توعيته بحالته الطبية”.

وكان الطفل محمد حجازي، البالغ من العمر 7 سنوات، قد نُقل إلى العاصمة الرياض لتلقي العلاج في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضمن الدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة للشعب الفلسطيني.