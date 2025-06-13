شكرا لمتابعة خبر عن سمر المقرن: الرجل السعودي من أفضل الرجال وكثيرون يتمنون الارتباط به.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علقت الكاتبة الصحفية سمر المقرن على مقالها الأخير، مؤكدة أن القيم والأخلاقيات ليست لها جنس.

وقالت سمر في حديثها ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: “الرجل السعودي نموذج ومن أفضل الرجال، وكثير من الجنسيات الأخرى يتمنون الارتباط به”.

ودافعت سمر عن تصريحات سابقة لها، مؤكدة أن الرجال أهل للمسؤولية ورفضت تحميل المرأة مسؤولية كل خطأ يحدث بين الزوجين.

وأشارت الكاتبة الصحفية إلى بعض الرجال في مواقع التواصل الاجتماعي الذين أصبحت أشكالهم أكثر أنثوية، لتؤكد أن الرجولة ليست مجرد جنس بل سلوك.