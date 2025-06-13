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سمر المقرن: الرجل السعودي من أفضل الرجال وكثيرون يتمنون الارتباط به.. فيديو

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سمر المقرن: الرجل السعودي من أفضل الرجال وكثيرون يتمنون الارتباط به.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - علقت الكاتبة الصحفية سمر المقرن على مقالها الأخير، مؤكدة أن القيم والأخلاقيات ليست لها جنس.

وقالت سمر في حديثها ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: “الرجل السعودي نموذج ومن أفضل الرجال، وكثير من الجنسيات الأخرى يتمنون الارتباط به”.

ودافعت سمر عن تصريحات سابقة لها، مؤكدة أن الرجال أهل للمسؤولية ورفضت تحميل المرأة مسؤولية كل خطأ يحدث بين الزوجين.

وأشارت الكاتبة الصحفية إلى بعض الرجال في مواقع التواصل الاجتماعي الذين أصبحت أشكالهم أكثر أنثوية، لتؤكد أن الرجولة ليست مجرد جنس بل سلوك.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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