السعودية | وزارة الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين عبر ميناء جدة الإسلامي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ممثلًا بمكتب أعمال الوزارة بميناء جدة الإسلامي، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من المصحف الشريف على حجاج بيت الله الحرام المغادرين من جمهورية السودان، بعد أن أتموا مناسك الحج لهذا العام 1446هـ.

واشتملت الهدية على نسخ من المصحف الجوامعي، ضمن الإصدارات المعتمدة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

ونوه عدد من الحجاج بالتسهيلات الكبيرة والخدمات النوعية التي هيأتها المملكة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة, مشيرين إلى أن ذلك يجسد الحرص الدائم على خدمة ضيوف الرحمن، لتكون رحلة إيمانية محفوفة بالعناية منذ الوصول وحتى لحظة الوداع.

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