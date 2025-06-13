السعودية | السيسي يوافق على تشكيل المجلس الأعلى المصري السعودي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 55 لسنة 2025، بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، حسبما نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم.

كما اتفقت حكومتا البلدين على أنه يشكل، بموجب هذا المحضر، مجلس تنسيق أعلى مصري سعودي، يتولى رئاسة الجانب المصري فيه رئيس الجمهورية، ويتولى رئاسة الجانب السعودي فيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

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