السعودية | “رئاسة الشؤون الدينية” تستعد لموسم العمرة بحزمة من البرامج والمبادرات الإثرائية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استعدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، لتعزيز المسار الإثرائي لموسم العمرة بحزمة من البرامج والمبادرات التعبّدية لاستقبال المعتمرين والمصلين والقاصدين؛ لتوعيتهم بالمناسك.

وأوضحت الرئاسة أن مراكز إجابة السائلين عُززت من خلال مواقع وهواتف الإجابة على السائلين الموزعة داخل وخارج المسجد الحرام، عبر ما يقارب (10) مواقع، إضافة إلى (4) مكاتب للرد على السائلين هاتفيًا يقوم عليها (62) شيخًا مشاركًا وعدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار (24) ساعة.

وأعدت الرئاسة خطة إثرائية لموسم العمرة لعام 1447هـ، لإثراء تجربة القاصدين والمعتمرين والزائرين، وتهيئة الأجواء التعبدية لهم، من خلال المبادرات والبرامج العلمية الدينية طوال موسم العمرة، واستقطاب المتطوعين في الحرمين الشريفين.

يذكر أن الخطة ستنطلق بداية عام 1447هـ، وتهدف إلى تعزيز مكامن القوة في موسم العمرة، مع تعظيم مفهوم خدمة المعتمر والعناية به، كونه شعارًا محوريًا، وتعزيز الأدوار التكاملية مع منظومة العمرة، والتناغم مع الجهات الحكومية كافة وشركاء النجاح.

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