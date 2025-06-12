شكرا لمتابعة خبر عن الأمن البيئي يحذر: غرامة 3 آلاف لإشعال النار على أراضي الغطاء النباتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي من إشعال النار في أراضي الغطاء النباتي دون الالتزام بالوسائل المسموح بها.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن إشعال النار على أراضي الغطاء النباتي دون استخدام الوسائل المسموح بها مخالفة تصل غرامتها إلى 3000 ريال .

كما حثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية .و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.