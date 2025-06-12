السعودية | جوازات منفذ الوديعة تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أنهت جوازات منفذ الوديعة بمنطقة نجران إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ، بكل يسر وسهولة.

وأكدت الجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، مشيرةً إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد أدائهم مناسك الحج.

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