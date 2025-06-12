السعودية | منفذ جديدة عرعر يودّع الدفعة الأولى من الحجاج العراقيين المغادرين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ودّع منفذ جديدة عرعر اليوم، الدفعة الأولى من حجاج جمهورية العراق الشقيقة، المغادرين بعد أن منَّ الله عليهم بأداء مناسك الحج في أجواء إيمانية ميسّرة.

ورفعت الجهات الحكومية والأمنية والصحية والإسعافية والخدمية والجمركية في المنفذ جاهزيتها على مدار الساعة لإنهاء إجراءات مغادرتهم، وتقديم الخدمات كافة، وفق خطة تنظيمية شاملة أُعدّت بعناية.

وأعرب الحجاج المغادرون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة على ما وجدوه من حفاوة الاستقبال، وحسن التنظيم، وتكامل الخدمات منذ لحظة قدومهم وحتى مغادرتهم.

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