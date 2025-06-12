السعودية | “مركز إرشاد الحافلات”: أكثر من مليونٍ و400 ألف مستفيد من خدمات التوجيه خلال موسم الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قدَّم مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج خدماته لأكثر من مليونٍ و400 ألف حاج، وصلوا إلى العاصمة المقدسة عبر أكثر من 38 ألف حافلة، ابتداءً من غرة ذي القعدة وحتى 9 ذي الحجة، وذلك ضمن خطته التشغيلية والفنية المعدة لموسم حج 1446هـ.

وأوضح مدير عام مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج في مكة المكرمة عبدالله بن حسن سندي أن المركز عمل على إرشاد حافلات ضيوف الرحمن من خلال مرشدين مدربين تم تزويدهم بأجهزة لوحية ذكية تعمل بنظام الخرائط الجغرافية الدقيقة، التي استُخدمت في إيصال حافلات الحجاج لحظة وصولها لمركز استقبال الحجاج بالنوارية ومحطة قطار الحرمين السريع، وصولًا لمقر السكن بالعاصمة المقدسة بآلية ذكية تضمن الوصول بالوقت المحدد، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، أطلقها المركز منذ وقت مبكر لخدمة ضيوف الرحمن.

وبيَّن أن خطة المركز لموسم حج 1446هـ تضمنت تأهيل وتدريب أكثر من 1500 كادرٍ بشري تحت إشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، وكان من ضمنهم أكثر من 1200 مرشدٍ ميداني، وأكثر من 300 موظفٍ إداري وميداني يعملون على تسهيل مهمة المرشد وحركة الحافلات داخل مركز الاستقبال ومحطة قطار الحرمين في مكة المكرمة.

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