شكرا لمتابعة خبر عن نسبة رضا الحجاج عن الخدمات الصحية تصل إلى 97% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصلت نسبة رضا الحجاج عن الخدمات الصحية المقدمة في المنشآت الصحية الخاصة بتجمع مكة المكرمة الصحي، إلى 97.7%، وذلك في أثناء موسم حج هذا العام، وفقاً لنتائج منصة قياس رضا المرضى الحجاج “بريسجيني” التي قاست تجربتهم الصحية، تحديداً بأقسام التنويم والطوارئ.

وقال تجمع مكة الصحي أن تجربة الحاج تقاس عن طريق مسح QR، الذي يظهر الاستبانة الخاصة بقياس الرضا، من قبل الحاج مباشرة، أو عبر أجهزة تابلت محمولة من قبل الكشافة أو موظفي تجربة المريض، فيما تتوفر 8 لغات للتقييم.

وأفاد “مكة الصحي” في إطار تسهيل الحصول على الخدمات للحاج، أنه أعاد تصميم خارطة رحلة الحاج العلاجية، بما يبسط الإجراءات، ويقلل المحطات غير الضرورية داخل المنشآت، مما يقلص وقت الانتظار وتحسين تدفق الخدمة، عبر استخدام بطاقات تعريفية توضح خطوات الخدمة للحاج منذ دخوله المنشأة حتى انتهاء رحلته العلاجية.