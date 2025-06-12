شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية توجّه خطباء الجمعة للحديث عن نجاح موسم الحج وجهود القيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع في جميع مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة، الموافق 17 ذو الحجة 1446هـ، لتسليط الضوء على نعمة نجاح موسم الحج لهذا العام، وما تحقق فيه من تنظيم رفيع وخدمات متميزة، بفضل الله تعالى أولًا، ثم بفضل الجهود الكبيرة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – لخدمة ضيوف الرحمن.

ويأتي هذا التوجيه في إطار تعزيز الوعي بأهمية شكر النعم، والتذكير بأن التحدث بها والاعتراف بفضل الله تعالى فيها من تمام الشكر، وأن شكر النعمة سبب في دوامها وزيادتها، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾.

وأكد التوجيه على أن ما شهده موسم الحج من نجاح لافت هذا العام، جاء – بعد توفيق الله – نتيجة تسخير إمكانات ضخمة وجهود استثنائية من الدولة، مكّنت الحجاج من أداء مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والانسيابية العالية في التنقل.

كما شدد على أهمية الإشارة إلى الأثر الإيجابي الملموس للالتزام بالأنظمة والتعليمات من قبل الحجاج، وفي مقدمتها استخراج التصاريح الرسمية، وهو ما ساهم في ضمان سلامتهم وسهولة تنقلهم بين المشاعر المقدسة دون عوائق.

ويأتي هذا التوجيه ضمن حرص الوزارة على استثمار منابر الجمعة في ترسيخ القيم الدينية والوطنية، وتعزيز ثقافة شكر الله على النعم، والإشادة بما تقدمه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من جهود متواصلة في خدمة الحرمين الشريفين، وضيوف الرحمن، ونصرة قضايا الإسلام والمسلمين حول العالم.