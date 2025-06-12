شكرا لمتابعة خبر عن أول لقاء لحميدان التركي مع عائلته وأحفاده بعد 20 عامًا من الغياب.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا بعد نشر مجموعة صور توثق اللحظات الأولى للقاء المواطن حميدان التركي بعائلته وأحفاده، وذلك عقب قرار الإفراج عنه بعد أن قضى عشرين عامًا داخل السجون الأمريكية.

وظهرت في الصور التي شاركتها ابنته أروى عبر حسابها على “سناب شات”، مشاهد مؤثرة للقاء، حيث توجه أفراد الأسرة لزيارة والدهم ورؤيته عن قرب، وذلك قبيل استكمال الإجراءات النهائية لإطلاق سراحه.

يُذكر أن حميدان التركي، البالغ من العمر 56 عامًا، أُدين في عام 2006 بجرائم تتعلق باحتجاز مدبرة منزله، وهي سيدة من الجنسية الإندونيسية .