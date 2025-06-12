شكرا لمتابعة خبر عن الجوف: عاصمة الزيتون في السعودية وتدخل غينيس بمزرعة عالمية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تُعد منطقة الجوف بالمملكة موطنًا لأكثر من 23 مليون شجرة زيتون، تنتشر في نحو 16 ألف مزرعة، وتنتج ما يقارب 67% من إجمالي زيت الزيتون في المملكة.

ويعود هذا الإنتاج الوفير إلى توفر المياه، وخصوبة التربة، والمناخ المعتدل الذي يجعل المنطقة بيئة مثالية لزراعة الزيتون.

وتحتضن الجوف اليوم أكثر من 30 معصرة حديثة، تنتج سنويًا نحو 18 ألف طن من زيت الزيتون، إضافة إلى 150 ألف طن من زيتون المائدة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الزراعي للمنطقة، وفتح آفاق أوسع للاستثمار.

ومنذ عام 2008، يُقام مهرجان زيتون الجوف الدولي الذي يروج لمنتجات المزارعين ويُسهم في تنشيط الحراك التجاري والسياحي.

ولا يقتصر إنتاج الزيتون في الجوف على الزيوت فقط، بل يمتد إلى صناعات متعددة مثل الصابون، الفازلين، شاي ورق الزيتون، والأعلاف الحيوانية المصنوعة من مخلفات الأشجار، وهو ما يولّد عوائد اقتصادية سنوية تتجاوز 400 مليون ريال.

وقد دخلت الجوف موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر امتلاكها أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم، تضم أكثر من 5 ملايين شجرة على مساحة 7000 هكتار .