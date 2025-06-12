شكرا لقرائتكم خبر الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تبرز مشاريعها المُساهمة في إنجاح موسم حج 1446 والأدوار التكاملية مع القطاعات الحكومية والخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إنجازات كبيرة، وأرقامًا قياسية جديدة؛ وذلك من خلال المساهمة في تنفيذ العديد من المشاريع اللوجيستية، والصحية، والخدمات العامة لضيوف بيت الله الحرام، والتي ساهمت بشكل أساسي في نجاح موسم الحج لعام 1446.

حيث ساهمت الهيئة في تهيئة بيئة مميزة لضيوف بيت الله الحرام من خلال تنفيذ مشاريع بنية تحتية متقدمة في مجالات الطاقة، حيث ارتفعت السعة الكهربائية في المشاعر المقدسة بنسبة 95% بتكلفة تجاوزت 3 مليارات ريال، إلى جانب توزيع أكثر من 7 ملايين متر مكعب من المياه. كما أدارت الهيئة منظومة نقل متكاملة شملت مشاركة أكثر من 23 ألف حافلة.

كما أطلقت الهيئة "المركز العام للنقل" كمركز موحد لحركة النقل، كما تولّت قيادة خطة النقل العام لكافة مراحل الحج بما فيها التروية، والتصعيد، والنفرة، بمشاركة الجهات المختصة من الأمن العام، حيث تم تخصيص مسارات ترددية للحافلات أسهمت في تقليص زمن الرحلة إلى 20 دقيقة. وفي المشاعر المقدسة، عملت الهيئة جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة وكذلك شركة كدانة للتنمية والتطوير على ارتفاع السعة السريرية في المشاعر بأكثر من 60%، وتم افتتاح مستشفى طوارئ وتجهيز 71 نقطة تدخل سريع للهلال الأحمر، كما تم تظليل أكثر من 170 ألف متر مربع من المسارات بأرضيات مطاطية، وزراعة 23 ألف شجرة في مشعر منى.

ورفع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد شكره للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما أولته من جهود حثيثة ساهمت في إنجاح موسم الحج قائلا: "أرفع التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة رئيس مجلس الوزراء على مُتابعتهم كافة الأعمال والخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن وتوجيهاتهم السامية، ودعمهم الدائم، وجهودهم الحثيثة التي أسهمت في نجاح موسم حج لعام 1446".

وأضاف الرشيد: "كما أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير إلى كلٍّ من: وزارة الداخلية، والأمن العام، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وشركة كدانة للتنمية والتطوير ، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء ،وشركات القطاع الخاص، وشركات النقل الخاصة وكافة الجهات المشاركة التي ساهمت في إنجاح موسم حج 1446؛ من خلال جهودهم المبذولة وعملهم الدؤوب، وتعاونهم المستمر".