السعودية | أكثر من 3 ملايين مستفيد من خدمات الشؤون الإسلامية في موسم حج 1446هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تجاوز عدد المستفيدين من خدمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والمنافذ بمختلف مناطق المملكة خلال موسم حج 1446هـ، 3 ملايين مستفيد، ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى تعزيز الوعي الديني، وتيسير أداء المناسك وفق منهج الوسطية والاعتدال.

وأوضحت الوزارة، أنها عملت على ضخ أكثر من 1.6 مليون لتر من المياه ضمن مشروع سقيا الحجاج في ساحات مسجد نمرة بعرفات، وتنفيذ 125 ألف منشط توعوي في مكة والمدينة، بمشاركة 1,700 داعية وعالمٍ لتقديم الإرشاد الديني المباشر، كما وزعت أكثر من 1.4 مليون مادة توعوية من كتب ومطويات وبطاقات رقمية تتناول أحكام المناسك، وبثت نحو 100 مليون رسالة نصية توعوية بلغات متعددة استهدفت الحجاج في مواقع مختلفة.

كما نفَّذت الوزارة مشاريع تطويرية وتخفيف للإجهاد الحراري بقيمة تجاوزت 35 مليون ريال، في مسجد نمرة ومحيطه، ومسجد الخيف، ومسجد حجاج البر، ومواقع شملت مشروعات تخفيف الحمل الحراري، وتهيئة وتلطيف الساحات المحيطة، وتحديث التحكم في نظام التكييف والتهوية، إضافة إلى ترميم مرافق حيوية وتحديث أنظمة الصوتيات والمراقبة الأمنية، بما يسهم في تحسين بيئة الحجاج ورفع كفاءة البنية التحتية، كما هيأت 1,066 مسجدًا وجامعًا في مكة والمدينة من ناحية الصيانة والنظافة والتشغيل، و5,000 مرفق خدمي ضمن جهودها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وعبر المنصات الرقمية، بثت الوزارة 43 حلقة مرئية توعوية عبر قناتها الرسمية على منصة يوتيوب، ضمن برامج (البرنامج الدعوي، حديث الحج، خير الأيام)، فيما استقبل الهاتف المجاني للتوعية الإسلامية أكثر من 500 ألف مكالمة من الحجاج والمستفيدين، كما بثت 4 ملايين رسالة مرئية عبر 340 شاشة إلكترونية بلغات متعددة في مساجد الحل ومصليات الفنادق القريبة من الحرم.

وفي مجال العمل التطوعي، شارك أكثر من 25 ألف متطوع في مختلف مناطق المملكة، بمجموع ساعات تطوعية تجاوز 124 ألف ساعة، ضمن فرص طرحتها الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة على الحجاج المغادرين عبر المنافذ المختلفة.

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