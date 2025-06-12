الموارد البشرية تختتم مشاركتها في الحج

اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاركتها في موسم حج 1446هـ، بعد أن نفّذت منظومة شاملة من المبادرات الاجتماعية والتنظيمية والتقنية، أسهمت في تعزيز كفاءة العمل الموسمي، وتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وفعّلت الوزارة خلال الموسم مبادرة "أنورت" إحدى مبادراتها النوعية لتعظيم الأثر المجتمعي للعمل التطوعي، التي شارك فيها أكثر من 12 ألف متطوع ومتطوعة قدموا خدماتهم لما يزيد على 180 ألف حاج.

وشملت الخدمات أعمال الضيافة، والإرشاد والتوجيه، ودعم تنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتوعية بالخدمات المتاحة، حيث تجاوز إجمالي الساعات التطوعية 152 ألف ساعة، انعكست على تحسين جودة الخدمات وتعزيز البعد الإنساني والاجتماعي في تجربة الحاج.

وفعّلت الوزارة عددًا من الخدمات الرقمية لتيسير التوظيف المؤقت وضمان الامتثال، حيث بلغ عدد التأشيرات الصادرة عبر خدمة "تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة" أكثر من 43 ألف تأشيرة، في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمة "باب أجير" قرابة 40 ألف عامل، موزعين على أكثر من 3 آلاف منشأة.

وعززت الوزارة حضورها الاجتماعي من خلال تشغيل 35 مركزًا لضيافة أطفال العاملين وضيوف الرحمن، مما أوجد بيئة نفسية آمنة ومستقرة لهم أثناء أداء المهام أو الشعائر، كما قدمت خدمات الدعم النفسي والإرشاد الأسري من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص للمشاعر، في خطوة تعكس اهتمامًا متقدمًا بالجوانب النفسية والاجتماعية خلال المواسم الكبرى.

ونفذت الوزارة خلال موسم الحج أكثر من 4500 جولة رقابية على المنشآت العاملة، للتأكد من الالتزام باشتراطات اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت وأنظمة العمل، مما ساعد في تعزيز كفاءة الإجراءات، وضمان استقرار بيئة العمل، وجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتفقد مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة رئيس اللجنة التنفيذية لموسم الحجإسماعيل بن سعيد الغامدي، ضمن سلسلة من الجولات الإشرافية المقار التابعة للوزارة في المشاعر المقدسة، شملت مبادرة "أنورت"، ومراكز ضيافة الأطفال، ومواقع العمليات الأمنية المشتركة، وغرف الطوارئ، ولجنة السقاية والرفادة، كما التقى بالمشاركين من منسوبي الوزارة والمتطوعين، وزار الحملة الخاصة بمستفيدي الوزارة من الأيتام والمشمولين بالضمان الاجتماعي.