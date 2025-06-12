شكرا لمتابعة خبر عن قصة مؤثرة لمواطن أبكم وأصم استعاد القدرة على السمع والكلام بعد 58 عاما.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى مواطن يدعى “أبو علي” قصة تمكنه من التحدث وسمع الأصوات بعدما عاش 58 عاما أصم وأبكم.

وقال المواطن أنه استيقظ لصلاة الفجر وعندما كان يصلي تفاجئ بقدرته على سماع صوت الأمام وقدرته على التحدث.

وأضاف أنه شعر بفرحة شديدة وعندما اتصل بوالدته وسمعت صوته سألته عمن يكون فأجاب بأنه ابنها مما جعلها تشعر بالسعادة.

وشكر الله عز وجل الذي منحه القدرة على السماع والكلام بعدما ظل أبكم وأصم لمدة 58 عاما.