شكرا لمتابعة خبر عن مستشار: لا يحق للشركة فصل مصاب بالـ ADHD إذا لم تتوافر الشروط… فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف عبد الله الشعلان، مستشار موارد بشرية، عن حقيقة قيام الشركات بفصل أو تأخير ترقية الموظف إذا كان مصاباً بالـ ADHD. .

وقال الشعلان في حديثه لقناة روتانا خليجية إن الحالات تختلف حسب تقييم الحالة والجهة، وحق الفصل ليس متاحاً للشركة إذا اكتملت الشروط، وإذا لم تكتمل لا يحق لجهة العمل فصل الموظف.

وأشار الشعلان إلى حالة واحدة وهي إذا كان الموظف في فترة التجربة، يجوز لكلا الطرفين إنهاء الحالة التعاقدية بدون سبب مشروع.