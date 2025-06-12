شكرا لمتابعة خبر عن البركاتي يروي قصة جده الذي أدى فريضة الحج 80 مرة والتقى الملك عبدالعزيز 3 مرات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى عصام البركاتي قصة جده الذي توفي عن عمر يناهز 120 عامًا، بعد أن أدى فريضة الحج 80 مرة، والتقى الملك عبدالعزيز 3 مرات.

وقال البركاتي:”الوالد كان يقول إن آبائهم وأجدادهم ربوهم على الحج كل سنة كعادة كل من يخدم ضيوف الرحمن “٠

وأضاف” جدي كان يأخذ العائلة كاملة ليحججهم وعلمنا في صغرنا طريقة الحج والنسك ، وأثناء وجودهم يخدمون كذلك ضيوف الرحمن ويوجهونهم ويرشدونهم”٠