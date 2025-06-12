شكرا لمتابعة خبر عن سائحة توثق رده فعل ابنها عند زيارة البحر الأحمر بالمملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرصت سائحة أجنبية علي توثيق اللحظات المؤثرة التي عاشها ابنها الصغير خلال زيارته الأولى لسواحل البحر الأحمر بالسعودية، بعد فترة طويلة من متابعة مقاطع فيديو عن البحر عبر الإنترنت.

وأظهر الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مشاعر الانبهار والسعادة التي شعر بها الطفل لحظة رؤيته البحر الأحمر بأمواجه الزرقاء وشعابه المرجانية الساحرة على الطبيعة لأول مرة.

وأثار الفيديو تفاعلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد منهم عن انبهارهم بجمال الطبيعة في المملكة وسحر البحر الأحمر، مؤكدين أن المشاهد تعكس جانبًا خلابًا من الوجهات السياحية السعودية التي تستحق الزيارة.