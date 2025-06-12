السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم دورة تدريبية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي بعدن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, في مدينة عدن اليوم, دورة تدريبية حول “العنف القائم على النوع الاجتماعي وإدارة الحالة”، ضمن أنشطة مشروع حماية المرأة المؤدية إلى تنمية المجتمع، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وتستمر الدورة التدريبية خمسة أيام، بمشاركة 30 موظفًا وموظفة من كوادر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, بهدف تعزيز قدراتهم في التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتطوير آليات فعالة لإدارة الحالات وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم المشاريع الهادفة إلى حماية المرأة، وبناء قدرات الكوادر المختصة بما يسهم في تعزيز دورها في تنمية المجتمع اليمني.

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