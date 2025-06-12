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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 1.179 سلة غذائية في محافظة ريف دمشق

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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 1.179 سلة غذائية في محافظة ريف دمشق

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.179 سلة غذائية في بلدتي حران العواميد وبسيمة بمحافظة ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية، استفادت منها 1.179 أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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