حلم الصحراء.. لمحة عن رحلة القطار الفاخر في السعودية

سيضم قطار "حلم الصحراء" الفاخر، المقرر تشغيله عام 2026 في السعودية ، 14 عربة تضم 34 جناحًا خاصًا فاخرًا. وستوفر هذه الأجنحة تجربة سفر راقية وحميمة، مستوحاة من المناظر الطبيعية الصحراوية السعودية والعمارة التقليدية، وفقًا لنادي القطارات الفاخرة.

أجنحة فاخرة

يوفر كل جناح من الأجنحة الـ 34 حمامًا خاصًا، وبعضها مزود بأحواض استحمام ساخنة، مما يتيح تجربة صحراوية فريدة.

تصميمات داخلية فاخرة

ستستوحي التصميمات الداخلية للقطار من صحراء السعودية، وتتميز بظلال الرمال، والمفروشات الفاخرة، والتفاصيل الزخرفية الدقيقة.

الطعام

ستلبي قائمة طعام مختارة بعناية أذواق الضيوف، وتقدم مجموعة من الأطباق العربية والعالمية التقليدية التي يُعدها طهاة مشهورون عالميًا.

الصالات

سيضم القطار صالات فاخرة، بعضها بأسقف زجاجية، وبارات سيجار، وصالات سينمائية صغيرة، توفر خيارات متنوعة للاسترخاء.

الانغماس الثقافي

ستدمج رحلة القطار الفنون والموسيقى والأساطير المحلية، مما يخلق تجربة ثقافية للركاب، وفقًا لمقال نُشر على موقع Onmanorama.