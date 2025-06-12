ضبط 663 ذبيحة مهربة من أضاحي الحج

وأوضحت الأمانة أن أعمال الرقابة الميدانية نُفذت بمشاركة أكثر من 100 مراقب ميداني من البلديات الفرعية والإدارات المختصة، وبدعم من الجهات الأمنية، وضُبطت الذبائح الفاسدة ضمن نطاق بلديات «الجنوب، العزيزية، بريمان، أم السلم، ذهبان، وطيبة»، وأتلفت وفق الإجراءات النظامية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للنظافة التي وفّرت الضواغط والحاويات والمعدات والعمالة اللازمة لعمليات الإتلاف والتخلص الآمن من المصادرات.
وشملت أعمال اللجنة تنفيذ حملات ميدانية على المسالخ والحظائر والمواقع العشوائية في نطاق 11 بلدية فرعية، أسفرت عن إزالة 184 حظيرة مخالفة، و425 مسلخًا عشوائيًا، بالإضافة إلى منع 2204 مركبات مخالفة تمارس بيع الأغنام خارج المواقع النظامية.
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