شكرا لمتابعة خبر عن متحدث سار: الرحلات اليومية بقطار الحرمين تجاوزت 148 رحلة في وقت الذروة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال متحدث الخطوط الحديدية “سار” خالد الفرحان، أن الرحلات اليومية في قطار الحرمين تجاوزت 148رحلة في وقت الذروة.

وأضاف الفرحان خلال حديثه مع “الإخبارية”: “تم رفع الرحلات اليومية في قطار الحرمين 148رحلة في الذروة ويعد أعلى رقم تشغيلي في القطار”.

وتابع: “كما وصل عدد الركاب إلى أكثر من 920 ألف مسافر حتى الآن، في ظل إقبال كبير جدا على المقاعد المتاحة، حيث يعد قطار الحرمين الوسيلة الأسرع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة”.

وأضاف: “قبل بداية الموسم يتم تكثيف أعمال الصيانة وأجراء دراسات على قدرة الشبكة على نقل أكبر عدد للركاب، ويتم وضع خطط تشغيليه وزيادة الأطقم البشرية في المحطات لخدمة ضيوف الرحمن”.