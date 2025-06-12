السعودية | عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الصحية لـ2.789 حالة في مخيم الزعتري خلال أسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الخدمات الصحية لـ(2.789) حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن خلال الأسبوع الأول من شهر مايو للعام 2025م.

واستقبلت عيادات الطب العام (778) مريضًا، وراجع عيادة الباطنية (128) مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، واستقبلت عيادات الأطفال (226) مريضًا، وراجع (131) مريضًا عيادتي الأسنان, واستقبال (312) مريضة في العيادتين النسويتين، واستقبلت عيادة الأنف والأذن والحنجرة (66) مريضًا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، واستقبلت عيادة العيون (37) مريضًا.

واستقبلت عيادة القلب (15) مريضًا، وعيادة الأشعة التشخيصية (37) مريضًا، وتم استقبال (37) مريضًا في عيادة الطب التأهيلي, وأجري (3245) تحليلًا لـ(284) مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، و(217) عملية تصوير بالأشعة السينية وبالموجات فوق الصوتية لـ(184) مريضًا، وتم إعطاء (366) لقاحًا في عيادة المطاعيم، وبلغت جلسات التثقيف الصحي الفردية والجماعية (19) جلسة، وأجريت (169) جلسة علاج فيزيائي في قسم العلاج الطبيعي، وبلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية (1581) وصفة طبية.

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