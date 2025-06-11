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السعودية | استشهاد 80 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

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  • السعودية | استشهاد 80 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة 1/2
  • السعودية | استشهاد 80 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم، إلى 80 شهيدًا وعشرات المصابين، وصِفت جراح بعضهم بالخطيرة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 36 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل وخيامًا وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع.

وأشارت إلى استشهاد 44 فلسطينيًا جراء استهداف الاحتلال مراكز توزيع المساعدات وسط وجنوب القطاع، ترافق ذلك مع عمليات نسف واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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