السعودية | “هدية” تطلق برنامج “ليشهدوا منافع لهم” لتعزيز التواصل الثقافي والإنساني مع ضيوف الرحمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر بمكة المكرمة برنامجها الإثرائي “ليشهدوا منافع لهم”، ضمن جهودها المستمرة في تقديم مبادرات الجمعية الإثرائية لتجربة ضيوف الرحمن عقب الانتهاء من أداء فريضة الحج.

ويهدف البرنامج إلى مد جسور التواصل الثقافي والإنساني بين الحجاج والمجتمع السعودي، من خلال استضافتهم في منازل سعودية يعيشون فيها أجواء الضيافة من أبناء المملكة، ويتعرفون على القيم الاجتماعية والعادات والتقاليد السعودية، في تجربة تعزز مشاعر القرب والانتماء.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حاتم المرزوقي أن هذا البرنامج يُعد إحدى مبادرات الجمعية الهادفة إلى تعميق الأثر الإيجابي عقب الانتهاء من أداء فريضة الحج، عبر بناء روابط تواصل ثقافي وإنساني بين ضيوف الرحمن والمجتمع السعودي، مؤكدًا أن ما تُقدّمه الجمعية يتجاوز الضيافة التقليدية إلى تجربة متكاملة تبقى في الذاكرة، وتُجسّد القيم الإنسانية التي تميز الشعب السعودي.

ولفت النظر إلى أن برنامج “ليشهدوا منافع لهم” يأتي ضمن منظومة متكاملة من المبادرات النوعية التي تتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بهدف تحسين تجربة الحاج، وتعزيز الصورة الحضارية والإنسانية للمملكة، مركزًا عالميًا في خدمة الحجاج والعناية بهم.

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