السعودية | “الشؤون الإسلامية” تودّع حجاج روسيا عبر منفذ البطحاء بهدية خادم الحرمين الشريفين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ودّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في المنطقة الشرقية، عددًا كبيرًا من حجاج روسيا في أثناء مغادرتهم إلى بلادهم عبر منفذ البطحاء، وذلك ضمن أعمالها الميدانية لموسم حج 1446هـ.

وقدّم الفرع للحجاج نسخًا من المصحف الشريف، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، مترجمة إلى لغات متعددة هديةً من خادم الحرمين الشريفين، في بادرة تعبّر عن عناية المملكة بضيوف الرحمن وحرصها على توديعهم بما يليق برحلتهم الإيمانية.

وأعرب الحجاج عن مشاعر الفرح والامتنان بهذه الهدية المباركة، التي وصفوها بأنها أثمن ما يحملونه معهم إلى أوطانهم، مثمّنين ما لقوه من حفاوة في الاستقبال وكرم في الوداع، وما تجسّده هذه الهدية من قيم الإسلام وعطاء المملكة المتواصل.

ويأتي هذا العطاء ضمن خطة الوزارة لتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين في مختلف المنافذ، وفق توجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله.

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