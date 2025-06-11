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السعودية | “الشؤون الإسلامية” تودّع حجاج روسيا عبر منفذ البطحاء بهدية خادم الحرمين الشريفين

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السعودية | “الشؤون الإسلامية” تودّع حجاج روسيا عبر منفذ البطحاء بهدية خادم الحرمين الشريفين

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ودّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في المنطقة الشرقية، عددًا كبيرًا من حجاج روسيا في أثناء مغادرتهم إلى بلادهم عبر منفذ البطحاء، وذلك ضمن أعمالها الميدانية لموسم حج 1446هـ.

وقدّم الفرع للحجاج نسخًا من المصحف الشريف، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، مترجمة إلى لغات متعددة هديةً من خادم الحرمين الشريفين، في بادرة تعبّر عن عناية المملكة بضيوف الرحمن وحرصها على توديعهم بما يليق برحلتهم الإيمانية.

وأعرب الحجاج عن مشاعر الفرح والامتنان بهذه الهدية المباركة، التي وصفوها بأنها أثمن ما يحملونه معهم إلى أوطانهم، مثمّنين ما لقوه من حفاوة في الاستقبال وكرم في الوداع، وما تجسّده هذه الهدية من قيم الإسلام وعطاء المملكة المتواصل.

ويأتي هذا العطاء ضمن خطة الوزارة لتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين في مختلف المنافذ، وفق توجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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