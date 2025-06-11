السعودية | وزارة الحج والعمرة تدعو مؤسسات العمرة والوكلاء الخارجيين لتوثيق عقود السكن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - دعت وزارة الحج والعمرة شركات ومؤسسات العمرة، والوكلاء الخارجيين، إلى الالتزام بتوثيق عقود إسكان المعتمرين في مرافق الضيافة السياحية المرخصة من وزارة السياحة، عبر منصة “نسك مسار”، وذلك ضمن جهودها لضمان جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين وتحسين كفاءة التشغيل خلال موسم العمرة.

وأوضحت الوزارة أن إصدار تأشيرات العمرة سيكون مشروطًا بوجود عقد موثق مع مرافق الضيافة السياحية المرخصة من وزارة السياحة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم خدمات الضيافة وتقديم تجربة مريحة وآمنة للمعتمرين، من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم.

وبدأ العمل بهذا التوجيه اعتبارًا من انطلاق موسم العمرة في 14 ذي الحجة 1446، وفي هذا الإطار شددت الوزارة على أهمية توثيق العقود مبكرًا، والالتزام بالضوابط المعتمدة، لتفادي أي تأخير في إصدار التأشيرات أو التعرض لإجراءات نظامية.

ويأتي هذا القرار في إطار التعاون المشترك بين وزارة الحج والعمرة ووزارة السياحة، لتعزيز مستوى التنظيم، وحماية حقوق الزوار، والحد من أي ممارسات قد تؤثر على تجربتهم.

وأكدت الوزارة أنها ستتابع تطبيق هذا القرار، وستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهات غير الملتزمة، داعية الجميع إلى التقيد بما ورد، والإسهام في تقديم موسم عمرة متميز يعكس حرص المملكة على خدمة ضيوف الرحمن.

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